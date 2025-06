Addio alla maestra Graziella Giusti. Insegnò a generazioni di bimbi

Montese piange la maestra Graziella Giusti in Nadini, deceduta il 30 maggio all’età di 77 anni. Lascia il marito Antonio, i figli Guerino e Raffaele, le nuore Maria Elena e Giorgia, i nipoti Paolo, Samuele, Iacopo e Sara, il fratello Emilio. Questa sera, alle 19,30, sarà recitato il santo rosario nella camera mortuaria della Cra di Montese e il rito funebre si svolgerà domani, alle 10, all’Oratorio della Beata Vergine della Neve. Al termine della funzione la salma sarà portata al cimitero di Montorsello di Guiglia per la tumulazione.

Graziella Giusti, con radici nel borgo di Castellino delle Formiche di Guiglia, al quale era molto legata, è stata prima assistente nel Collegio San Carlo a Montombraro di Zocca, poi insegnante a Casa Miro di Zocca, in altri plessi scolastici del territorio, e nel montesino alle elementari nelle frazioni Iola, Salto e Maserno e a Montese capoluogo. Persona socievole, molto attiva, con un sorriso aperto, è stata consigliere comunale a Montese per alcuni periodi amministrativi, si è dedicata al volontariato attivo nell’Avap, nel Movimento per la vita a Castel d’Aiano, ed era tuttora impegnata nell’insegnamento del catechismo nella parrocchia di Montese.

"Ogni volontario è una luce che illumina il cammino degli altri – ha scritto la presidente dell’Avap –. Grazie di tutto Graziella, ci mancherai tantissimo". w. b.