Addio alla maestra. Paola Pongiluppi

È deceduta nella notte tra venerdì e sabato all’ospedale di Baggiovara, dove era stata ricoverata, all’età di 84 anni la maestra Paola Pongiluppi. Coniugata col maestro Renato Fedozzi, scomparso diverso tempo fa, e figlia di Primetta Bini, altra maestra elementare del posto. "Per tante generazioni – ricorda il Comune - Paola è stata molto più di un’insegnante, la maestra che di tanto in tanto scappava di chiamare mamma, per l’amore e le attenzioni che dispensava con così tanta naturalezza". Tanti i messaggi in queste ore alla famiglia, ai figli Francesco e Giulia. I funerali verranno celebrati domani alle 9 partendo dalla Domus di Mirandola (viale Gramsci 113) per poi raggiungere la chiesa di San Possidonio.

Al. Gr.