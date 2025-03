Addio alla mamma del sindaco. Si è spenta Gilda Gentile: "Siamo vicini a Mezzetti"

Si è spenta domenica notte all’età di 89 anni Gilda Gentile, madre del sindaco Massimo Mezzetti. Domani si svolgerà una cerimonia privata alle camere ardenti del cimitero monumentale della Certosa a Bologna, dove la donna ha vissuto negli ultimi mesi in una casa di riposo assieme al marito Lamberto. Il funerale si terrà a Sulmona, suo paese natale in Abruzzo, dove vivono molti familiari e dove riposerà. Per ricordarla a Modena, tra un mese, si terrà una messa di suffragio in sua memoria.

Vicinanza è stata espressa dal Consiglio comunale: il presidente del Consiglio Antonio Carpentieri ha aperto la seduta di ieri inviando al sindaco "l’abbraccio più caloroso dell’assemblea degli eletti modenesi". Vicinanza è stata espressa anche dal gruppo consiliare del Pd e dall’Unione comunale di tutti i circoli del Partito democratico cittadino, da M5s e da Fratelli d’Italia: "Condoglianze estese al papà e a tutta la famiglia del primo cittadino".

Cordoglio anche dal segretario della Federazione provinciale del Partito democratico Stefano Vaccari, al cui messaggio si unisce quello delle colleghe parlamentari Maria Cecilia Guerra ed Enza Rando. Messaggio anche dall’ex sindaco Gian Carlo Muzzarelli: "Sono vicino a Massimo Mezzetti. Gli ho scritto esprimendogli la mia vicinanza. È un passaggio di grande dolore: rimangono l’energia, la forza del cuore, gli insegnamenti".