Addio alla prof Manfredini, paladina della cultura

Appennino modenese e pistoiese in lutto per la scomparsa della professoressa Oriana Manfredini, a 72 anni, a causa di una infezione acuta di origine batterica Le esequie si terranno oggi pomeriggio alle ore 15 nella chiesa di Groppo di Riolunato, con corteo funebre proveniente dal Policlinico di Modena. Lascia il compagno Michele, il fratello Rolando, le nipoti Silvia e Lara. "È stato un fulmine a ciel sereno – dice la sindaca di Riolunato Daniela Contri – che ci lascia addolorati, basiti, per la perdita di una persona di estremo valore culturale ed umano. Tutto l’Appennino ha perso una donna straordinaria in tutto quello che faceva". Dal lato professionale Oriana era stata per molti anni professoressa di lettere nel versante pistoiese di Piteglio e San Marcello, poi nel versante modenese alle magistrali di Palagano, alle medie e superiori di Pievepelago e altre scuole. A Pieve aveva ricoperto per te anni anche il ruolo di preside del Barbieri sede distaccata del Cavazzi di Pavullo. In tutte le scuole è stata apprezzata e stimata, con tantissime dimostrazioni di stima e di affetto sui social. A san Marcello una collega ha ricordato Oriana come "figura di riferimento, aperta, colta; di un’innata curiosità che sapeva trascinare anche gli altri; sempre disposta ad aiutare il prossimo". Tornata ad insegnare nell’Appennino modenese, è stata assessore del Comune di Riolunato dal 2009 al 2014 con delega a cultura e servizi sociali. "Tantissime le sue iniziative – la ricordano dal comune – dal premio di poesia Il Trebbo ai corsi di alfabetizzazione per donne straniere, dal Camp di inglese per ragazzi a tante altre attività tese al miglioramento culturale e sociale della zona". Nei prossimi giorni doveva avviare proprio a Riolunato un corso dell’Università Popolare del Frignano sull’attualità del latino: "Un’avventura affascinante nel mondo della lingua latina – diceva Oriana– per svelare i segreti delle antiche iscrizioni". Ha fatto parte del gruppo di pubbliche letture dell’intera Divina Commedia di Dante in varie edizioni a Roccapelago ed a Riolunato. Il fratello Rolando, conosciuto a livello nazionale come responsabile Sicurezza Alimentare di Coldiretti ed esperto di comitati scientifici nel campo agroalimentare, ha ricordato Oriana come ‘una persona generosa, solare in tutti i sensi, perché non aveva alcun aspetto negativo".

Giuliano Pasquesi