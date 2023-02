Addio alla professoressa Sufritti Domani mattina i funerali

All’Ospedale Hesperia, dove era ricoverata in Cardiochirurgia, è mancata la professoressa Maura Sufritti, moglie del collega Daniele Rubboli.

Nata a San Felice sul Panaro nel 1945, laureata in Lettere antiche a Bologna, la docente ha insegnato a Carpi, Ferrara e per lunghi anni a Milano. Oltre al marito lascia il figlio, professor Walter Rubboli, docente al liceo di Lecco, e i nipoti Leo, Marco e Giulio.

I funerali della professoressa Sufritti partiranno dalla abitazione di via Ventimiglia 97 a Modena, per la chiesa della Sacra Famiglia, domani alle 11 e dopo la cerimonia religiosa proseguiranno per il Cimitero di San Felice.