Addio alla regina delle torte: "Tamara era una visionaria, tutti amavano i suoi dolci"

Modena piange la scomparsa di Tamara Valenti, autentica "regina delle torte", molto conosciuta in città e non solo, morta ieri all’età di 77 anni. Tutti la conoscevano come Tamara Valenti, ossia con il cognome del marito, il dottor Gianfranco Valenti (morto nel 2019), e non come Mara (il suo vero nome) Alderucci. Per la città ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento culinario: "Mamma aveva origini venete e bolzanine – ricorda la figlia Cecilia – e nel suo Dna scorreva la passione per la cucina. Come amava dire lei, la sua predilezione per i fornelli è nata lo stesso giorno in cui è nata lei. La sua nonna aveva un ristorante molto famoso a Venezia e le ha insegnato a cucinare, già da bambina". Un talento che ha poi trasformato in una vera e propria professione: "Mamma era una visionaria, piena di idee e amante dell’intraprendenza e dell’autonomia. Dopo avere studiato le basi delle cucina in una scuola francese, ha aperto a Modena la ‘Scuola di Petronilla’, quasi 40 anni fa, per poi aprire altre sedi in tutta Italia. Tra i suoi allievi illustri, gli chef Massimo Bottura e Luca Marchini, giovani cuochi al tempo. Ha scritto libri, e anche una enciclopedia sulla cucina con Sandro Bellei. Tanti i premi che le sono stati attribuiti: da ‘La Bonissima’ all’internazionale ‘Profilo Donna’". Nel 1996 ha realizzato il suo sogno, portando un po’ della sua nativa Bolzano a Modena: ha aperto la ‘Torteria di Tamara’ in via Selmi e successivamente una ‘succursale’ in via Emilia, di fronte alla Ghirlandina. Un gioiellino accogliente che, fino a sei anni fa, l’ha sempre vista sorridente e piena di energie dietro il bancone ad accogliere i clienti. "Quando mamma era piccola, a Bolzano, era usanza andare in pasticceria, accomodarsi e ordinare una fetta di torta o un dolce e gustarlo in compagnia. E così, con molto orgoglio ha portato nella sua città di adozione questo ‘rito’, riscuotendo molto successo tra i clienti che negli anni sono diventati anche amici". Tra le amicizie storiche di Tamara, quella con Luciano Pavarotti: "Ricordo che si scambiavano i piatti preferiti: il Maestro le portava le frittelle di baccalà e mamma gli dava il pollo al limone".

Poche ore dopo la notizia della sua morte, in tantissimi hanno voluto lasciare un ricordo o un messaggio d’affetto, sui propri canali social, dedicato a Tamara. "Me la ricorderò per sempre sorridente – scrive una modenese – Una figura indimenticabile. Una donna altruista, coraggiosa, comprensiva e sincera".

Il funerale di Tamara Valenti sarà celebrato oggi alle 15.30 nella chiesa di San Biagio a Modena.

Maria Silvia Cabri