Addio alla Signora del cinema. Per Marina Cicogna. Modena era il luogo del cuore

Signora del cinema e del jet set, prima donna produttrice cinematografica, la contessa Marina Cicogna (che si è spenta a Roma, a 89 anni di età) aveva scelto Modena come un suo luogo del cuore. "Io sono del Nord ma né Venezia né Milano erano le città in cui volevo vivere. Ho scoperto Modena attraverso un’amica, e mi è piaciuta. Mi piacciono le persone, mi piace molto la dimensione della città", ci aveva raccontato qualche anno fa nella sua bella casa lungo i viali del parco. Per lei, amica di Gianni Agnelli e di tante celebrità, attori, registi e artisti da Roma a Hollywood, Modena era un posto speciale: "Non ho mai amato molto le grandi città. Ci si va volentieri, ma poi ti prende un senso di soffocamento: hai voglia di andare in posti dove puoi avere contatti e relazioni vere", ci aveva detto. A Modena, già diversi anni fa, si era legata affettivamente a Benedetta che ha poi adottato per tutelarla: "Benedetta è molto più giovane – ha confidato in un’intervista televisiva – ma ha grande saggezza e tranquillità. E non prende la vita leggermente".

Elegante, volitiva, determinata, Marina Cicogna poteva vantare ascendenze nobilissime. Suo nonno era Giuseppe Volpi, conte di Misurata, ex governatore della Libia, che fondò anche la Mostra del cinema di Venezia: ancora oggi è intitolata a lui la coppa che premia il miglior attore e la migliore attrice. "Il cinema tuttavia è stato più che altro una mia passione – ci rivelò la contessa –. Mio padre per caso produsse ‘Ladri di biciclette’, mio nonno fondò il festival di Venezia, più che altro perché amava quella città. Io comunque fin da ragazzina ero ben decisa a occuparmi di cinema". A New York la giovane Marina frequentò una scuola di fotografia e la passione per le arti visive le è entrata ancor più nel sangue. Tra i film che ha prodotto, affermandosi in un mondo ancora prevalentemente maschile, "Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto" di Elio Petri, che nel 1971 vinse l’Oscar, e "Medea" di Pier Paolo Pasolini. Sui set o nei party esclusivi a cui era invitata, la contessa scattò tantissime fotografie che ha presentato in volumi e mostre, grazie anche alla collaborazione di Roberto Vacirca, fotografo modenese che l’ha affiancata nel lavoro di digitalizzazione e catalogazione. E proprio a Modena, in una serata al cinema Astra, nella primavera di un anno fa la contessa Cicogna presentò il docufilm (con la regia di Andrea Bettinetti) a lei dedicato che Rai1 ha riproposto ieri sera. Il ritratto di una vita piena, libera, indipendente, "chic e ribelle", come dice nel film Frédéric Mitterrand, ex ministro della cultura francese. Una vita da cinema.