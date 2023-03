Addio all’amata maestra Graziella Parenti

Vasto cordoglio per la scomparsa della maestra Graziella Parenti, vinta da complicazioni cliniche a 88 anni di età. Originaria di Carpi, aveva vissuto a lungo a Correggio. Era stata insegnante, svolgendo soprattutto attività di doposcuola ai bambini, già dai tempi in cui abitava a Carpi. Poi, dopo il matrimonio, aveva aiutato il marito Irmo Crotti (scomparso nel 2009) nel suo studio di commercialista, a Correggio. Molto legata agli affetti familiari, era sempre stata una moglie e una mamma esemplare. "Era una persona solare, piena di vita, che aveva saputo conquistare delle importanti amicizie, mantenendo sempre i contatti pure con le compagne di gioventù, che incontrava spesso alla Terrazza Martini a Carpi", confida la figlia Mariagrazia. Era appassionata di lettura, di viaggi, con ottime doti pure tra i fornelli. Quando vi era l’occasione, dava anche una mano nella preparazione dei cappelletti per eventi benefici in parrocchia. Oltre alla figlia, la maestra Graziella lascia anche il figlio Gianpaolo, la nuora Silvia, il nipote Luca, tante amiche "e tutti coloro che le hanno voluto bene". Ieri sera è stato recitato il rosario nella chiesa parrocchiale Madonna di Fatima a Correggio, dove oggi alle 14,30 si svolgono i funerali – affidati all’agenzia Cabassi – partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale San Sebastiano per poi proseguire in auto per il cimitero di Fazzano.

Antonio Lecci