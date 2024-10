Addio all’artista Roberto Pellillo: "Uno spirito libero e colto"

Nessuno potrà mai dimenticare i ‘suoi’ cavalli, quelli dipinti con uno stile inconfondibile; gli stessi che nel 1981, quando l’Automobile Club Modena organizzò il Primo Raid Ferrari d’Epoca, furono ‘consegnati’ impressi in una litografia agli oltre 200 ospiti. Si è spento a causa di un malore improvviso lo scorso martedì il pittore modenese Roberto Pelillo. 71 anni, Pelillo era tra i migliori esponenti del mondo dell’arte modenese. Era arrivato in città nel 1958 e qui aveva costruito la propria carriera artistica, diplomandosi all’Istituto d’Arte Venturi e in seguito all’Accademia di Belle Arti di Bologna. "Pelillo era un artista colto che ha vissuto per la sua arte", ha detto la scultrice Cristina Roncati. Distrutta dal dolore la famiglia. "Mi guardo intorno, vedo i suoi dipinti e lo sento ancora qui al mio fianco", afferma la moglie, Beatrice. Urno spirito libero al quale spero di assomigliare almeno un po’", aggiunge il figlio, Michele. Le camere ardenti rnei prossimi giorni all’ospedale di Baggiovara.

v.r.