Addio all’imprenditore Guidi "Nella sua attività ha sostenuto l’innovazione e la formazione"

"Un imprenditore modenese che ha ottenuto molti successi alla guida di Ducati Energia e che per anni è stato ai vertici nazionali di Confindustria". Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ricorda così Guidalberto Guidi, scomparso all’età di 81 anni, in un messaggio di cordoglio alla moglie Alessandra e alla figlia Federica, ministra dello Sviluppo economico tra il 2014 e il 2016. "Fautore delle aggregazioni aziendali e delle esternalizzazioni della produzione, Guidi ha sempre sostenuto la necessità, però, di investire in Italia sulla formazione, sulla ricerca e sull’innovazione". Dal 1996 è stato vice presidente nazionale di Confindustria per dieci anni, ricoprendo anche l’incarico di presidente del ’Sole 24 ore’ e di associazioni di categoria come Anie (l’Associazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche), presidente dell’Ancma (l’Associazione nazionale ciclo motociclo accessori).

Cordoglio anche da parte del viceministro Galeazzo Bignami secondo il quale "con la scomparsa di Guidalberto Guidi perdiamo un imprenditore straordinario che attraverso il suo lavoro, sia con Ducati Energia che in Confindustria, ha contribuito all’eccellenza dell’Italia e dell’Emilia Romagna nel mondo".

Guidi è morto domenica sera all’età di 82 anni. Lascia la moglie Alessandra e la figlia Federica che è stata ministra dello Sviluppo economico nel governo Renzi. A livello imprenditoriale ha legato il suo nome all’azienda bolognese Ducati Energia, nata negli anni ottanta che ha saputo imporsi in un mercato in grandissima espansione, nella produzione di componentistica. Ducati Energia, attualmente guidata dalla figlia Federica, produce sistemi di comando e controllo delle reti elettriche, colonnine di ricarica, veicoli elettrici.