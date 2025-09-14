Addio all’imprenditore Italo Grandi. Realizzò opere simbolo di Pavullo

Non si è risvegliato dal suo solito riposino pomeridiano Italo Grandi, noto imprenditore di Pavullo che lunedì, giorno in cui è fissato il suo funerale, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, avrebbe compiuto 96 anni. Stasera, alle 20, nella camera ardente dell’ospedale sarà recitato il santo rosario. Un’intera vita dedicata alla famiglia e al lavoro quella vissuta da Italo Grandi, persona stimatissima. In un’intervista del 2020, gli chiedemmo in che anno aveva iniziato il mestiere di imprenditore edile. "Da sempre", ci rispose con soddisfazione e orgoglio. Ci raccontò che dopo due anni di scuola serale, si buttò a capofitto fra calce e mattoni. "Ho svolto lavori di manovalanza a Benedello – aggiunse -, seguiti da due anni in Valle d’Aosta, poi, nel 1955, assieme ad altri, fondammo la "Cooperativa di Benedello", una delle prime del territorio. Dopo 5 anni aprii l’impresa Grandi Italo che in seguito, da individuale trasformammo in Srl, Impresa Grandi Italo e Figli". Uno dei primi edifici che costruì fu la sua casa, dove ancora viveva con la moglie Ester e dove sono cresciuti ai suo fianco i suoi otto figli.

Negli anni è stato parte integrante dei cambiamenti avvenuti a Pavullo, realizzando strutture iconiche come il Centro per Anziani Francesco e Chiara, in collaborazione con il suo grande amico Padre Sebastiano. Sempre molto legato al campanile e alla Chiesa di San Biagio della borgata Camurana della frazione Benedello, dove ebbe i natali, vi compì vari interventi di mantenimento e commissionò allo scultore Babbini la formella in terracotta posta sul fronte della Chiesa. Oltre all’impresa, Italo Grandi fu socio fondatore del Rotary Club Frignano, fece parte del coro San Francesco e da appassionato di calcio ricoprì la carica di vicepresidente della Virtus Pavullese. Italo Grandi è stato anche un socio storico di Lapam Confartigianato nella quale ricoprì diversi ruoli. "Per noi- dicono dall’associazione- era una colonna portante".

Walter Bellisi