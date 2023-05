Addio all’imprenditore Luciano Prandini

Modena in lutto per la scomparsa dell’imprenditore modenese Luciano Prandini, importante nome nel settore caseario e stimato per la sua grande professionalità. A ricordarlo con affetto Giulio Garuti, unitamente alla moglie Maria Teresa e alle figlie Virginia e Vittoria. "Il carissimo Luciano era un uomo e marito esemplare e ci stringiamo forte all’amata moglie Adriana in questo triste momento. Ho trascorso con Luciano e Adriana – ricorda l’avvocato –, tutta la mia vita, dall’infanzia ad oggi essendo Luciano molto legato ai miei genitori e dunque parte della famiglia. Luciano e Adriana mi hanno accompagnato in ogni momento o situazione vissuta in tutti questi anni. Ci sono sempre stati e il ricordo di Luciano non ci abbandonerà mai".