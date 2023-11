Addio all’ultimo partigiano Pasquale Patuzzi

Si sono svolti l’altro ieri nella chiesa parrocchiale di Miceno i funerali di Pasquale Patuzzi (a sinistra nella foto), classe 1925, l’ultimo dei partigiani di Pavullo ancora viventi. Agricoltore, iniziò l’attività partigiana il 20 giugno del 1944 nella Brigata Dragone con ‘Pasquale’ come nome di battaglia. Quell’anno combatté a Montefiorino il 29 luglio, a Sassoguidano il 20 ottobre e a Monfestino il 19 novembre. Passò il fronte, e in Toscana si unì alla Prima brigata Rossetti comandata da ‘Pippo’, Manrico Ducceschi. La Dragone è stata la brigata più numerosa operante in montagna, contò fino a un migliaio di partigiani, la maggioranza dei quali abitanti dal nostro Appennino. Era comandata da Minghin, Domenico Telleri, il cui nipote Walter ha espresso le condoglianze ai familiari dello scomparso. Per onorare la memoria di sua mamma e di suo papà, anch’essi della Dragone, e dello zio Minghin, Walter ha pubblicato il Diario della 33ª Brigata Dragone. Si è unito al cordoglio anche Giuliano Bortolotti, il cui padre Ezio sostenne la visita di leva assieme a Pasquale Patuzzi.

w.b.