Addio Angelini, storico arbitro e grande tifoso del Carpi calcio

"Nella vita e nello sport ha sempre affrontato tutto col sorriso, cercando di sdrammatizzare". Così gli amici ricordano Uber Angelini, 76 anni, ex arbitro di calcio fra i più apprezzati e grande tifoso del Carpi, scomparso nella notte dopo una lunga battaglia col male che qualche anno fa sembrava vinta. Angelini era stato prima dipendente e poi da metà anni ‘90 assieme ad altri colleghi aveva rilevato ’La Litografica’, storica azienda di stampaggio carpigiana. La sua grande passione era sempre stata il pallone, tanto che a 20 anni aveva cominciato ad arbitrare scalando tutte le categorie regionali, diventando poi assistente di linea (il vecchio guardalinee), ruolo con cui aveva fatto parte di terne in D, C e per due stagioni a fine anni ‘80 anche della Can di A e B, arrivando a fare da quarto uomo anche in massima serie. Una passione che era poi proseguita anche dopo rimanendo come associato nell’Aia (Associazione Arbitri) di Modena in veste di osservatore. "Uber lascia un vuoto in tutti noi – il ricordo di Tullio Manfredini, amico e presidente dell’Aia modenese dal 1994 fino a qualche anno fa – siamo stati amici per 50 anni. Lui era arbitro da un paio di anni quando io facevo l’esame. Era un punto di riferimento per tutti per il modo in cui affrontava la vita, con giovialità, sempre con il sorriso e la voglia di sdrammatizzare ogni cosa, anche quando parlava della lotta con il male".

Angelini era grande tifoso del Carpi, che ha seguito per una vita in tribuna dove gli amici gli chiedevano spesso un commento a caldo sulle decisioni arbitrali. Lascia la moglie Catia Casarini e il figlio Marco.

Davide Setti