Addio auto a benzina "Sarà una grande sfida anche per le officine Il lavoro cambierà"

di Paolo Tomassone Ora che il Parlamento europeo ha approvato la legge che vieta la vendita di auto alimentate a diesel e benzina partire dal 2035 "assisteremo a un cambiamento repentino" e mese dopo mese aumenterà il numero di auto elettriche in circolazione. Pertanto conviene farsi trovare preparati: scompariranno pistoni e iniettori, ma per sistemare le sospensioni o sostituire gli schemi elettrici quando entrano in tilt ci si dovrà rivolgere sempre al meccanico. Lo sanno bene alla Cna che ha organizzato un corso per la sicurezza elettrica rivolto proprio a autoriparatori di auto ibride ed elettriche. Simone Martini della Fratelli Martini di Bastiglia, si è adeguato e sta già rivoluzionando il modo di lavorare in officina. Come giudica lo stop a diesel e benzina arrivato dall’Ue? "Sicuramente porterà un grande cambiamento nel nostro settore, sarà una bella sfida. Ci costringerà a un’apertura di mentalità non indifferente. Sono convinto che se le cose rimangono così nel giro di quattro o cinque anni assisteremo a un cambiamento repentino, questa volta la spinta è arrivata davvero". Cosa dicono i clienti che incontra ogni giorni? "Molte persone pensano che sarà l’apocalisse, altri hanno accolto la notizia favorevolmente nella convinzione che servisse una linea precisa da seguire, con...