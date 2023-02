La gerontologia modenese perde uno dei suoi riferimenti storici, il professor Luciano Belloi. All’età di 76 anni il noto clinico, a lungo presidente del Fondo Mario Gasparini Casari per la promozione e la ricerca gerontologica di Modena, è deceduto all’ospedale di Baggiovara dove era ricoverato da qualche tempo, e dove tanti lo ricordano per aver operato a lungo fianco a fianco col professor Gianfranco Salvioli, già direttore della unità operativa di Geriatria. Geriatra appassionato, come il suo maestro, il compianto professor Gian Paolo Vecchi, ha dedicato la sua vita professionale al benessere della popolazione anziana, "prodigandosi in tanti progetti – ricordano dal Fondo Mario Gasperini Casari – per migliorare la salute dell’anziano nella comunità, l’attività motoria, le indagini sull’osteoporosi e le fratture da fragilità e tanto altro. Fuori dall’ambito professionale, nei brevi momenti di pausa dal lavoro, – continua l’attuale presidente dottor Carmelo Morrone – ci hai trasmesso la tua passione per il ’tuo’ Frignano, una sorta di Shangrilà dai tuoi racconti, non solo di caccia, ma anche di potature, animali domestici, prodotti tipici, neve e sole". Il suo impegno è sottolineato anche dal professor Marco Bertolotti, che dirige oggi l’unità operativa di Geriatria di Baggiovara. "Attraverso il Fondo Mario Gasperini Casari è stato molto attivo, contribuendo con sovvenzionamenti e la partecipazione a iniziative anche ad alcune attività della geriatria, cui ha collaborato anche il Centro di valutazione e ricerca gerontologica".

Alberto Greco