Addio Bellori, anima del paese

Si sono svolti ieri i funerali Martino Bellori, deceduto venerdì, conosciuto in Appennino per aver gestito per parecchi anni, assieme ai genitori, il mitico Bar Sport Bellori, vero punto di incontro di Lama Mocogno. Negli anni novanta aveva avviato l’omonima agenzia immobiliare e assicurativa assieme alla figlia Donatella, che opera in diversi Comuni dell’Appennino modenese. Persona stimata e benvoluta per il carattere mite e la professionalità, ha contribuito a far decollare varie iniziative a favore del turismo e dello sport, specie caccia e podistimo. Lascia la figlia Donatella e il fratello Rino.La cerimonia si è svolta nella chiesa di Lama Mocogno alla presenza di centinaia di persone.

w. b.