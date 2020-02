Da quasi tre anni solcavano le strade cittadine con sempre più frequenza. Piccole, pratiche, rigorosamente gialle, la flotta del car sharing si stava imponendo come uno dei servizi di mobilità dolce più amati dai modenesi, soprattutto studenti. La società CS Group spa di Livorno che lo gestiva, infatti, ha deciso di bloccarlo fino a tempi migliori. Motivo? La mega-grandinata di giugno ha danneggiato irrimediabilmente le 35 auto a disposizione. Troppo alto, insomma, il costo per ripristinare la flotta (l’assicurazione non copriva i danni da fenomeni naturali). Anche il Comune di Modena era tra...

Da quasi tre anni solcavano le strade cittadine con sempre più frequenza. Piccole, pratiche, rigorosamente gialle, la flotta del car sharing si stava imponendo come uno dei servizi di mobilità dolce più amati dai modenesi, soprattutto studenti. La società CS Group spa di Livorno che lo gestiva, infatti, ha deciso di bloccarlo fino a tempi migliori. Motivo? La mega-grandinata di giugno ha danneggiato irrimediabilmente le 35 auto a disposizione. Troppo alto, insomma, il costo per ripristinare la flotta (l’assicurazione non copriva i danni da fenomeni naturali). Anche il Comune di Modena era tra i sostenitori principali del progetto: nel 2017 l’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile (Aess), di cui l’amministrazione è socio fondatore, aveva finanziato l’avvio con 50mila euro e sempre Piazza Grande aveva predisposto le colonnine di ricarica per un investimento di circa 9mila euro, esonerando il gestore dal pagamento della Tosap per i posti auto riservati. «In questi mesi - fa sapere il gestore - abbiamo cercato in ogni modo di ripristinare l’attività, ma purtroppo una più profonda valutazione ha reso evidente quanto sia impossibile per noi garantire un’adeguata operatività delle macchine esistenti. In questo momento non vogliamo sostenere l’onere di un completo rinnovo del parco veicoli, indispensabile per tornare a fornire un servizio che una città come Modena si merita». Esprime la sua amarezza anche il direttore generale Emiliano Niccolai: «Siamo molto dispiaciuti di chiudere l’area operativa di Modena, una città dinamica che ci ha aperto le porte nel 2017. Quaranta chilometri quadrati di area operativa, 6500 utenti iscritti, la maggior parte giovani, dei quali oltre il 58% sotto i 30 anni e il 43% studenti, questa è la radiografia del nostro servizio prima della terribile grandinata».

«Le condizioni per tornare ad operare in città minori come Modena - aggiunge Niccolai - necessitano di politiche di sostegno attive e incentivi mirati da parte delle pubbliche amministrazioni o di stakeholder locali, anche perché il car sharing è a tutti gli effetti un servizio complementare al trasporto pubblico». Contattato dal Carlino, il Comune garantisce che si sta facendo tutto il possibile per non lasciare scoperta la città: «In seguito alla sospensione di Sharengo, l’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile (Aess) ha indetto una manifestazione di interesse per valutare la possibilità di fornire un car sharing alternativo. Sono già in corso trattative con almeno un soggetto interessato con l’obiettivo di portare a Modena un servizio più rispondente alle esigenze degli utenti e alle caratteristiche del territorio».

«Il Comune - sottolinea l’assessora all’Ambiente, Alessandra Filippi - nell’ambito del Piano urbano della mobilità sostenibile ha l’obiettivo di promuovere ogni azione in grado di incentivare una mobilità sostenibile e condivisa in città, dalla mobilità dolce all’utilizzo di mezzi elettrici alla fruizione di servizi di car sharing di iniziativa privata».