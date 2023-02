Addio diesel e benzina Il monito dei sindacati: "Tutelare i posti di lavoro, rischio bagno di sangue"

La parte alta della clessidra, per le auto a motore ’endotermico’ (quelle che siamo abituati a conoscere) sta per svuotarsi definitivamente. Il Parlamento europeo, infatti, ha deciso che nel 2035 le vetture diesel e benzina non si potranno più vendere. E se 12 anni, possono sembrare tanti, visti da lontano sono granelli di sabbia. E’ una notizia che nel cuore della Motor Valley fa più rumore del rombo di un bolide. E infatti le reazioni non sono mancate. Doverosa premessa: i grandi marchi del territorio, Ferrari e Maserati su tutti, non vogliono certo arrivare impreparati all’appuntamento. Il Cavallino quest’anno lancerà quattro nuovi modelli in linea con il piano che prevede 15 novità entro il 2026. Benedetto Vigna, ceo Ferrari, nella conference call dopo i risultati del 2022, ha ricordato che sono già disponibili le Ferrari ibride ("con un forte interesse da parte dei clienti") e che sull’elettrificazione "stiamo lavorando molto su prodotto e infrastruttura manifatturiera: siamo in linea col nostro piano e da giugno abbiamo fatto notevoli progressi sia in termini di risultati tecnici sia sull’organizzazione della fabbrica". Maserati, invece, prevede "una gamma totalmente elettrica entro il 2030". E punta forte anche sul Mondiale di Formula E, dove la nuova...