"Addio Dimitry, hai vissuto un anno in più"

Dmytro, in Italia chiamato Dimitry, giovane ucraino di 23 anni, non ce l’ha fatta. Strappato alle sofferenze ed al dolore di una guerra nella quale è impossibile tenere il conto dei morti, questo giovane giunto un anno fa in Italia, non ce l’ha fatta ad evitare una sorte che era certamente segnata dalla comparsa di un tumore incurabile. "E’ arrivato da noi e lo abbiamo trattato per questa forma di patologia – confida il professor Massimo Dominici, direttore Oncologia del Policlinico - che era già piuttosto avanzata e, purtroppo, non siamo stati in grado di fermarla".

Mercoledì sera si è spento a Mirandola nella casa dei genitori di Giuliana Gavioli, la senior vice presidente Ricerca e Sviluppo di B.Braun Avitum – dove si trovava ospite insieme alla madre Tanja, alla nonna Alina e a Olga e a sua figlia, anche loro ucraine. Attorno alla vicenda di questo giovane per l’interessamento prestato dalla Gavioli in questo anno, sensibilizzata del caso dalla nonna Alina che dal 2005 lavora presso la sua famiglia, si è scatenata una vera e propria gara di solidarietà sia per facilitarne il trasferimento in Italia, sia per fornirgli tutta l’assistenza medica, e non solo, di cui aveva bisogno.

"All’inizio del 2022 – racconta Gavioli – Alina mi informa che il nipote Dimitry è ammalato da alcuni mesi. Viene operato in Ucraina ma ha bisogno di cure e con la guerra nel suo Paese non si riescono a trovare strutture idonee. Inoltre, Dimitry, nonostante il tumore diagnosticato, è stato chiamato in guerra. Così mi faccio mandare le analisi (quel poco che si poteva avere) e le consegno immediatamente all’amico Dominici, il quale consiglia il suo trasferimento per essere curato. Da questo momento inizia la storia italiana di Dimitry". Grazie alle lettere ed alle telefonate anche del professor Dominici si riescono a superare le procedure burocratiche e di approvazione necessarie per poter venire in Italia, dove arriva il 21 aprile 2022 con la mamma Tanja.

Si sistema nella casa dei genitori di Giuliana assieme alla nonna, ad Olga, alternatasi per anni nella assistenza alla famiglia Gavioli, e alla figlia di Olga. Una volta in Italia molto velocemente Dimitri ottiene i permessi e le autorizzazioni sanitarie con l’aiuto del Centro stranieri della questura e del Distretto Ausl di Mirandola, e diventa un assiduo frequentatore del reparto di degenza e degli ambulatori del Com di Modena. Poi, raggiunto nel frattempo dalla fidanzata, alla fine dell’anno scorso le sue condizioni si aggravano e nell’ultima settimana è rimasto a casa assistito da mamma, nonna e dalla dottoressa Caterina Bonte, in contatto con Dominici, e da due infermiere, Barbara e Laura. La vicenda ha segnato anche il professor Dominici. "In tutti questi mesi è stato un caso esemplare – confida – per come una famiglia e una medicina del territorio abbiano saputo prendersi grandissime responsabilità e abbiano lavorato assieme per far sì che la sua sofferenza fosse meno dolorosa possibile". "Chi ha conosciuto ed aiutato Dima (Dimitry) – confida la Gavioli - lo porta adesso nel cuore. Vogliamo tutti pensare di avergli donato un anno di vita, lontano dalla guerra, da trascorrere con i suoi cari. E io mi sento bene quando penso che questo tempo lo ha passato nella casa dei miei genitori".

Alberto Greco