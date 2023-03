Addio Elvino, anima degli eventi mirandolesi

E’ trasversale il dolore della città di Mirandola per la scomparsa di Elvino Castellazzi, l’imprenditore mirandolese che per decenni è stato (ed è nel ricordo di molti) la mente, l’anima ed il braccio della Società Principato di Franciacorta. Franciacorta, oltre al tradizionale appuntamento autunnale della Fiera Mercato di metà novembre, è una associazione presente in tutti gli altri eventi importanti della città dei Pico. Castellazzi se n’è andato all’improvviso, all’età di 72 anni per un malore che lo ha colpito ieri mattina, lasciando un grande vuoto nella comunità che ne ha apprezzato le doti umane, la generosità e l’altruismo. E’ stato motore instancabile della Franciacorta, ex presidente del Consorzio di promozione del centro storico, fondatore del primo sci club cittadino, organizzatore della festa di primavera e dei gemellaggi con i principali carnevali del Veneto, ideatore della "Pcaria in piaza" e di diversi concerti dei Nomadi. Anche in ambito sportivo era attivissimo, sia come sostenitore della U.S. Mirandolese dei "tempi passati" che delle attività del Juventus Club Mirandola. Ma di lui si ricordano anche le numerose iniziative con momenti conviviali e festosi presso la casa di riposo o per il Natale e Carnevale di bambini e anziani. "Il suo – ha commentato il sindaco Alberto Greco – è stato un genuino e grande amore per Mirandola, e per le persone soprattutto: tutte quante, dai bambini agli anziani. Elvino aveva un cuore buono votato in modo sincero e spontaneo all’amore per gli altri. Ci mancherà tanto". Il dolore è generalizzato. "Elvino Castellazzi – dice il capogruppo Pd in consiglio comunale Roberto Ganzerli – ci ha lasciati e siamo tutti più soli perché Mirandola è la sua città e Franciacorta la sua casa. La sua generosità per chi ha bisogno è proverbiale. Elvino è un esempio di come ci si dedica ad una comunità a 360 gradi senza risparmiarsi e senza tentennamenti. Elvino è l’esempio di come si deve vivere la vita con gioia perché la soddisfazione è vedere le cose fatte insieme per gli altri che ne godranno, bambini e anziani per primi. Non riesco a parlare al passato perché per me sarà sempre in piazza col muletto a montare lo stand della prossima festa".

Elvino lascia un vuoto profondo in città ed in particolare in tutta la comunità mirandolese, che in lui ha sempre apprezzato la sua instancabile vitalità come quando dopo il terremoto del 2012 dovette lasciare la sede storica della sua azienda di saldatura metalli C.a.m.o.t per trasferirsi a Bastiglia.

"Apprendiamo con grande tristezza la notizia della prematura scomparsa di Elvino Castellazzi – scrivono Antonio Tirabassi, coordinatore provinciale dei Seniores di Forza Italia, e Antonio Platis, consigliere provinciale di FI e gli amici di Forza Italia Mirandola – e sentiamo il dovere di ricordare Elvino come persona sempre disponibile, di grande cuore e innamorato della città. Porgiamo sentite condoglianze e un caloroso cristiano abbraccio alla moglie Viviana, alla figlia Roberta, al genero e alle sue adorate nipotine". I funerali si svolgeranno sabato mattina alle 10.30, mentre la salma è stata ricomposta presso Terracielo Funeral Home a Mirandola.

Alberto Greco