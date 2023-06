Addio Ferrari, maestro casaro

Si è spento ieri a Modena Claudio Ferrari, 67 anni, zocchese molto conosciuto, stimato, gioviale, sempre disponibile, buono, come lo ricordano i tanti amici. Era sempre presente alle sagre paesane e alle feste di paese. Ha lasciato la moglie Carmen, la figlia Sara, la sorella Antonella e il nipote Giammarco. Oggi, alle 15, nelle camere ardenti del Policlinico di Modena sarà possibile fargli l’ultimo saluto e sarà impartita la santa benedizione. La salma proseguirà per il tempio della cremazione. Claudio Ferrari, per numerosi anni è stato mastro casaro al Caseificio sociale Montalto - Montetortore di Montese.