Addio Fiano Setti, fondatore dell’azienda Bombonette

Se ne è andato a 87 anni l’imprenditore Fiano Setti. A giorni, il 20 dicembre, avrebbe compiuto 88 anni, ma non ha fatto in tempo a festeggiare la ricorrenza con la sua famiglia, che ha avuto sempre accanto. Camposanto è addolorata per la scomparsa del fondatore di Bombonette Spa, il cui nome nelle cronache di questi ultimi anni è ricorso soprattutto per il tragico incidente sul lavoro del 2021, in cui perse la vita Laila El Harim. Ma Fiano Setti nel suo paese tutti lo ricordano come una persona generosa, un filantropo che non si è mai tirato indietro quando c’era da dare sostegno alla comunità, alle iniziative dell’amministrazione comunale o da finanziare il mondo associativo e sportivo locale. A Camposanto tanti lo ricordano per il suo entusiasmo e la sua intraprendenza con i quali è riuscito in questi ultimi 30 anni a portare il nome della cittadina della Bassa ben oltre i confini nazionali, affermando nel mondo attraverso i suoi prodotti l’impronta di un "saper fare" che è diventato un tratto dei "self made man" emiliani. In gioventù aveva frequentato l’istituto "Fermo Corni" di Modena, aveva lavorato come dipendente, ma la sua vera vocazione era l’imprenditoria e nel 1993 fondò Bombonette, una società che gli ha riservato molte soddisfazioni, tanto da meritare la nomina a Cavaliere del Lavoro e da ricevere nel 2020 il Premio Mascagni. Oggi l’azienda, che opera nell’ambito del packaging, creando esclusive confezioni apprezzate da pasticcerie, gelaterie, enoteche, rosticcerie, ecc. è una realtà tuttora in espansione che realizza quasi una ventina di milioni di fatturato e gestisce due siti produttivi, entrambi a Camposanto, l’ultimo dei quali aperto di recente nella zona industriale. Dà lavoro a una novantina di dipendenti complessivi, la maggior parte dei quali, una settantina, concentrati nel primo stabilimento in via Panaria Est. Da tempo Fiano Setti aveva affiancato nella gestione il figlio Daniele ed il nipote Jacopo. Ora toccherà a loro raccogliere definitivamente il testimone.

Alberto Greco