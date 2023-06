"Addio Flavia Franzoni Vicini a Romano Prodi"

"Sono vicino al presidente Romano Prodi per l’improvvisa scomparsa di sua moglie Flavia, persona di grandissima cultura che anche con il suo lavoro di studiosa e docente universitaria si è impegnata tutta la vita a favore di un welfare che fosse realmente in grado di aiutare i più bisognosi. Aveva sempre gli ultimi nel cuore, nella convinzione che solo una società meno diseguale potesse essere giusta".

Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ricorda così Flavia Franzoni, morta a 76 anni, esprimendo il suo cordoglio al marito Romano Prodi e a tutta la sua famiglia.

Flavia Franzoni, che era stata docente di Scienze politiche all’Università di Bologna, "godeva – ha ricordato ancora il sindaco – di grande stima per le sue battaglie civili ed era da ammirare anche per la sobrietà che ha sempre saputo mantenere".

Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dalla Cisl Emilia-Romagna: "L’improvvisa scomparsa di Flavia Franzoni è un grande dolore per tutti noi. Desidero esprimere il cordoglio e la vicinanza al professor Romano Prodi e alla sua famiglia da parte mia e di tutta la Cisl dell’Emilia Romagna. Un’immensa e profonda tristezza per la perdita di una donna speciale, di grande umanità e di profonda cultura, sempre animata da una straordinaria passione civile. Le sue analisi sullo stato sociale, sui più fragili, sul rapporto tra media e povertà, resteranno un grande contributo intellettuale alla nostra società, delle pietre miliari per orientarsi verso una giusta innovazione delle politiche sociali".