Addio Franco Guandalini. Una vita d’arte e bellezza sempre al fianco di Raina

Modena, 24 agosto 2025 – Che giri fanno due vite, canta Marco Mengoni... Che giri hanno fatto le vite di Raina Kabaivanska e Franco Guandalini: lei la cantante arrivata in Italia dall’Est, donna di gran voce e di gran classe, amata dai direttori e dai registi, lui il farmacista modenese (con l’attività di famiglia in largo Garibaldi) che da sempre ha preferito dedicarsi al teatro, alla recitazione e alla regia, ha lavorato con Luchino Visconti e Giorgio Strehler, è stato amico fraterno di Alberto Arbasino e Franca Valeri e ha collezionato anche preziose terrecotte. Raina e Franco hanno vissuto d’arte, e anche d’amore. Il palcoscenico li ha fatti incontrare. L’arte, la musica e la bellezza li hanno tenuti insieme per più di cinquant’anni.

Nato il 30 maggio 1929, Franco Guandalini studiò farmacia per tradizione familiare, ma sentiva che quella non era proprio la sua strada. Lo ha raccontato egli stesso al nipote Carlo Bordone nel gustosissimo ebook "Il farmacista", pubblicato da Il Dondolo. "Da ragazzino passavo le giornate in giro, spesso fra la villetta del maestro Marenzi dove si suonava tutto il giorno Verdi, Puccini, Zandonai, e le chiese e i palazzi o i monasteri modenesi dove guardavo le enormi terrecotte emiliane, i grandi gruppi di Begarelli e Mazzoni. Ritornavo da questi giri come ubriaco, adesso lo capisco bene, di musica e arte". Già negli anni dell’università aveva creato un teatro universitario e intanto frequentava Antonio Delfini e Mario Molinari, e dopo la laurea in farmacia gli venne l’idea di partire per Parigi, entrando all’Accademia di Belle Arti come un bohémien: "Ma nel ‘53 decisi poi di andare a Roma all’Accademia di Arte drammatica. Ho fatto l’esame, l’ho superato e mi sono iscritto".

I compagni di corso che sarebbero diventati suoi grandi amici erano Luca Ronconi, Enrico Lucherini (poi famoso press agent), Mario Missiroli e Umberto Tirelli (divenuto un eccelso costumista). E fra i maestri Silvio D’Amico e Sergio Tofano, il creatore del Signor Bonaventura. La prima scrittura importante fu con Franca Valeri per "Lina e il Cavaliere": era uno dei boys che dovevano accompagnarla simpaticamente in scena. "Lavorare con Franca in palcoscenico voleva dire capire tante cose del teatro. Ho capito l’importanza dell’attimo ‘prima’ della battuta". Con Franca Valeri poi nacque una lunga e bella amicizia. Fu lei a presentarlo a Mauro Bolognini che gli chiese di fargli da aiuto regista in alcune opere. La carriera registica di Franco Guandalini (in arte Franco Rossi) è stata costellata di incontri preziosi: Giorgio Strehler, Romolo Valli, Maria Callas. E nel 1963, quando Mario Missiroli decise di girare "La bella di Lodi", dal romanzo di Alberto Arbasino, fu proprio Guandalini a suggerire di scegliere come location la città di Modena: una giovanissima Stefania Sandrelli era la protagonista e fra le comparse, ai tavoli del ristorante Oreste in piazza Roma, c’era anche Delfini.

È stata l’opera a fare incontrare Franco e Raina. Nel 1969 lei apriva la stagione della Scala nell’"Ernani" di Verdi, con Placido Domingo e Nicolai Ghiaurov, lui era aiuto regista. Poi si tornarono a incontrare a Modena nel 1971: lei debuttava nella "Tosca". E pochi mesi dopo al Regio di Parma lui portò in scena "Francesca da Rimini" di Zandonai, con Raina Kabaivanska protagonista. Il tenore doveva baciare il soprano ma era impacciato, e Guandalini gli mostrò come fare... "E io così sono diventata modenese per amore, una Guandalini", ha raccontato Raina.

Franco Guandalini ha sempre coltivato l’amore per l’arte: fin dagli anni giovanili è riuscito a recuperare e spesso a ‘salvare’ antiche terrecotte, che nel dopoguerra finivano spesso dai robivecchi o addirittura venivano gettate. Lo scorso anno la collezione di 131 pezzi, dal XVI al XX secolo, con preziose, meravigliose opere anche di Giuseppe Mazzuoli, allievo di Bernini, e Domenico Guidi, è stata donata alla Galleria Estense che l’ha esposta. "Mia moglie dice sempre che non ha sposato un farmacista, bensì un geniale trovarobe". Eclettico, spiritoso e – sì – geniale è stato Franco Guandalini. Anche la sua è stata una lunga vita d’artista.