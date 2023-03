Addio Franco Magnani, decano dei maestri di sci

Sestola piange Franco Magnani, scomparso a 88 anni, decano dei maestri di sci del Cimone (diventò maestro nel 1959). Ha contribuito alla crescita della stazione sciistica e del turismo invernale sul Cimone. Amava tantissimo la sua professione di maestro di sci, che affiancava all’attività di commerciante nella storica tabaccheria Ferrari in centro a Sestola. Fra l’altro, nel 1960, assieme a tre colleghi, fondò la prima scuola di sci in Emilia Romagna, la quindicesima in Italia, sotto la direzione tecnica di Vitaliano Rossi, e per un quarto di secolo fu presidente della società maestri di sci. Sono note le sue battaglie contro l’abusivismo della professione nella nostra regione assieme ad altri suoi colleghi maestri fra i quali Flavio Roda, attuale presidente della Fisi (Federazione Italiana Sport Invernali), che, attorno agli anni Settanta, diedero vita al sindacato dei maestri Smes, il primo in Italia. Oltre allo sci Franco Magnani si era distinto nel mondo del calcio. Fu infatti selezionato dal Modena in un provino, ma per non abbandonare il suo paese e, soprattutto la madre vedova, rinunciò rimanendo legato alle proprie radici. "Tutti i maestri di sci emiliani, in particolare quelli della scuola sci Sestola, nella quale ha esercitato per 45 anni, si stringono al dolore dei due figli, Alessandro e Paolo, anche loro maestri di sci". Parole queste dell’amico Luciano Magnani, che aggiunge: "Se sono arrivato a ricoprire i ruoli di direttore della scuola e poi presidente regionale e nazionale dei maestri di sci lo devo in gran parte anche a lui. E se ora tanti maestri esercitano la professione è grazie ai primi maestri fondatori come Franco che hanno creato la scuola e hanno fatto sì che tanti giovani intraprendessero questo bellissimo mestiere. Sestola ha perso un altro personaggio che ha fatto parte della storia di questo piccolo ma importante paese". I funerali si svolgeranno venerdì alle 11 nella chiesa parrocchiale del paese. w. b.