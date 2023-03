Addio Frank, icona del Finale calcio

Il mondo sportivo finalese piange una delle sue "icone". Sabato è venuto a mancare Paolo "Frank" Franchini, 63 anni, per tanti anni bandiera del Finale calcio. Al ritorno dell’abituale pedalata a Castelmassa, in provincia di Rovigo dove abitava, il malore fatale. Cresciuto calcisticamente a Castelmassa, è poi approdato prima alla Poggese quindi al Finale dove è stato protagonista del salto in Serie D, con la fascia da capitano indossata per tante stagioni, fino al ritorno nella sua Castelmassa, poi da allenatore si è fatto valere nel Ferrarese. Era in pensione da un anno, dopo aver lavorato alla Ansa Marmitte e per Fiori Group a Finale. Lo Junior Finale lo ha ricordato con un post toccante. "Storico capitano del grande Finale, uomo di grande personalità e umanità. Frank ha indossato la maglia biancazzurra con grande orgoglio, diventando un esempio. Centrocampista come non ce ne sono ormai più". Oltre alla moglie Vanna lascia il figlio Diego, il fratello Bruno, le sorelle Nerina e Donatella. Cerimonia funebre domani pomeriggio a Castelmassa. d.s.