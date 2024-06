"Addio Gabriella, era la regina della cucina"

Fanano perde una cittadina, un’imprenditrice della ristorazione, che ha contribuito a far conoscere il territorio con la sua buona cucina. Mercoledì si è spenta Sira Gabriella Seghi, conosciuta da tutti come la Gabriella dell’albergo ristorante di Canevare. Aveva 90 anni. Ha lasciato le figlie Giovanna, Patrizia e Alessandra, il fratello Gualfranco, generi, nipoti e pronipoti. I funerali si svolgeranno oggi alle 10,30 nella chiesa parrocchiale del paese. Divenne regina della cucina del ‘Gabriella’ agli inizi degli anni Sessanta quando gestiva il locale assieme al marito Francesco Ranieri detto ‘Cicchino’. Le figlie l’hanno sempre affiancata, Giovanna in cucina e Alessandra in sala. Ora è la terza generazione "a portare avanti il frutto dei sacrifici di Gabriella". L’hotel ristorante è infatti nelle mani delle nipoti Benedetta, Chiara e Martina, mentre altre due nipoti, Silvia e Francesca, hanno sceltp altre professioni, una è insegnante e l’altra medico. Il nome della signora Gabriella è associato a due sue specialità: gli spaghettoni con i funghi porcini e lo gnocco fritto che Invece del classico taglio quadrato o rettangolare, lo faceva rotondo con il buco al centro. Ma al di là della forma, era squisito. Il locale è caratterizzato non solo dalla cucina, ma anche dal calore, dalla gentilezza e dalla professionalità dei componenti di questa grande famiglia, unita da sempre sotto le braccia di Gabriella nata nella frazione fananese di Ospitale. Fra gli affezionati clienti del ristorante figurano Luciano Pavarotti e Mirella Fregni.

Pavarotti acquistò l’ex scuola di Canevare e si trovò a essere "compaesano" di Gabriella. I famigliari ricordano così la capostipite della cucina del ristorante: "Sicuramente una pagina non basta per salutare tutti quelli che lei avrebbe voluto abbracciare, accogliere, servire. ’La’ Gabriella è ormai non tanto un’istituzione quanto un ricco contenitore di valori, affetti, contrasti, produzioni, soluzioni, vita vera e vissuta. Lei era una Signora con la ‘S’ maiuscola, sorridente, elegante, ottimista e alle volte anche ingombrante. Le porte della sua casa erano sempre aperte a viandanti, amici, persone arrivate qui per caso ma ripartite tutte con la Gabriella nel cuore". "Viene a mancare una donna che sapeva cosa era la vera accoglienza turistica, un pezzo di storia della montagna che ha contribuito alla crescita della qualità del nostro comune", è il commento del sindaco Stefano Muzzarelli.

Walter Bellisi