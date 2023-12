Addio Giuliano Mussini, pioniere della ceramica

Si è spento nel pomeriggio di ieri a 93 anni all’ospedale di Sassuolo Giuliano Mussini, pioniere del comparto ceramico, fino a quando è stato possibile attivo nel suo lavoro di gestione del gruppo industriale Panariagroup, simbolo di eccellenza del made in Italy nel mondo. Abitava a Sassuolo con la moglie Gemma Benedetti. La coppia aveva quattro figli: Paolo, Emilio, Marco e Silvia. Il quinto figlio, Giuseppe, allora amministratore delegato di Ceramica Panaria, è deceduto nel 2020.

Giuliano è stato il capostipite di una famiglia che da contadina è diventata leader industriale. Prima di essere attratto dalla ceramica – ha fondato nel 1974 la Panaria, tra l’altro lontana dal distretto, a Finale Emilia (cinque anni prima l’altra componente della famiglia aveva fondato l’Atlas Concorde) – gestiva una macelleria assieme al fratello Francesco in via Radici in piano.

Negli anni il gruppo è diventato una pietra miliare della storia economica del distretto ceramico: da azienda di medie dimensioni la Panaria è cresciuta fino a essere una multinazionale con numerosi brand (i più importanti Panaria, Lea Ceramiche, Cotto d’Este), otto stabilimenti produttivi (Italia, Portogallo, Stati Uniti, Germania), oltre duemila dipendenti e numerosi collaboratori. Nel 2022 il fatturato consolidato è stato superiore a 450 milioni, in aumento di oltre il 12% rispetto l’anno precedente.

Giuliano Mussini è sempre stato vicino anche al mondo dello sport con pluriennali esperienze di partnership con squadre professionistiche internazionali, in particolar modo nel ciclismo di cui si ricorda la storica vittoria nel Giro d’Italia nel 1996. È stato negli anni impegnato in operazioni anche a carattere più locale e vicine al territorio.

I funerali si svolgeranno lunedì alle 15 nella chiesa della Santissima Consolata a Sassuolo.

Grande commozione nel comparto ceramico. I dipendenti e i collaboratori lo ricordano "per la sua grande umanità nei rapporti umani e per la sua determinazione nel condurre l’attività imprenditoriale". Commosso anche il ricordo del sindaco di Fiorano Francesco Tosi: "Sono vicino alla famiglia di Giuliano Mussini, uno dei pionieri del nostro distretto industriale. Una persona che ispirava saggezza e sapeva esprimere autorevolezza nella semplicità e nell’umiltà. Un uomo che ha saputo coniugare in modo armonico l’amore per la famiglia e l’attività imprenditoriale, sempre con una grande attenzione alla persona. Un vero signore".

Gianpaolo Annese