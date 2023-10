Addio Giuseppe Zanardi: "Una vita al servizio di imprese e territorio"

Si è spento nel pomeriggio di ieri a 67 anni Giuseppe Zanardi, per anni dirigente di Unicredit. Una figura fondamentale per lo sviluppo del territorio, conosciuto dalle imprese e dalle associazioni di categoria della provincia che si rivolgevano a lui per chiedere consulenza su proposte e problematiche da risolvere.

A esprimere cordoglio la Fondazione di Modena che ricorda come dal maggio di quest’anno era componente del Consiglio di Indirizzo su designazione della Provincia. Zanardi è stato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, bancario di lungo corso (venne assunto nel 1976 dalla Cassa di Risparmio di Modena) con ruoli di responsabilità nell’ambito dei servizi alle aziende, privati, sportelli e famiglie.

Dirigente, era iscritto all’Albo unico nazionale dei promotori finanziari, è stato anche membro del Comitato ’Via Emilia’ di UniCredit e consigliere delle Camere di Commercio di Modena e Reggio Emilia.

"Un rappresentante del sistema finanziario che sapeva dialogare con le istituzioni, con le imprese, con il terzo settore e con il territorio", è il messaggio dalla Fondazione. Ha contribuito al sostegno di tante iniziative e all’apertura di spazi pubblici a favore della comunità.

Al cordoglio per la scomparsa di Zanardi si unisce anche il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, che con il dirigente di Unicredit ha avuto modo di collaborare più volte: "Uomo disponibile e concreto, Zanardi voleva bene al territorio, in tutte le sue componenti economiche e sociali, e non ha mai dimenticato di essere un modenese".

Cordoglio anche da Confindustria ceramica, un settore per il quale Zanardi ha favorito il supporto a diverse attività imprenditoriali.