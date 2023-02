Addio Golinelli, stimata consigliera

Profondo dolore ha suscitato nella comunità locale la scomparsa sabato di Maria Paola Golinelli che, a pochi giorni dal suo 57esimo compleanno (era nata il 1 febbraio 1966), è deceduta a seguito di una incurabile malattia che negli ultimi tempi l’aveva costretta ad abbandonare i ruoli pubblici ricoperti. Da sempre vicina al mondo agricolo, essendo stata impiegata a lungo, prima in Coldiretti, poi in Confagricoltura, dove si occupava di tutte le questioni informatiche e fiscali presso la sede di Finale e San Felice, era molto conosciuta e stimata. "Era brava, molto preparata" ricorda Stefano Gasperi, già direttore Confagricoltura Modena, oggi funzionario regionale dell’associazione. "Molto brava, molto professionale. Aveva una preparazione altissima. Se si andava da lei – dice Andrea Belluti di Confagricoltura Finale – i problemi li risolveva sempre. Sempre pronta e disponibile con tutti. Anche ora che era a casa in malattia ci aiutava nelle operazioni più complicate". Nel maggio 2019 era stata eletta in consiglio comunale con la lista di maggioranza "Noi sanfeliciani", da cui sir è dimessa per i problemi di salute il 26 gennaio scorso. "Se ne è andata una persona straordinaria – ha dichiarato il sindaco Michele Goldoni – che fino all’ultimo ha voluto portare avanti l’impegno che si era assunta nei confronti della sua comunità. Ha dato un contributo prezioso al nostro gruppo consiliare, con una mente lucidissima. La sua sarà una assenza molto pesante e ci mancherà tanto. Ai famigliari le più sentite condoglianze mie personali, dell’amministrazione comunale e di tutto il consiglio comunale". Rappresentava la comunità di San Felice anche nel consiglio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Oggi alle 19.30 sarà recitato per lei un rosario nella chiesa di Rivara, mentre i funerali domani alle ore 10 nella stessa chiesa.

Alberto Greco