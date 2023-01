Addio Gorni, innovatrice del Biomedicale

Mirandola piange la scomparsa della professoressa Maria Nora Gorni, presidente di Ri.Mos, una delle storiche aziende che hanno contribuito alla fortuna del distretto biomedicale. Il decesso è avvenuto alle 15 di ieri in una clinica milanese dove l’imprenditrice 74enne si trovava ricoverata da qualche giorno per accertamenti sanitari. Era molto nota per il suo attivismo imprenditoriale e sociale, avendo contribuito nel 1990 alla nascita del consorzio Consobiomed, di cui divenne presidente, ruolo che le valse l’assegnazione nel 2012, in occasione della XXIII edizione, di uno dei 12 premi internazionali Profilo Donna ‘Speciale terremoto’. Per essere stata punto di riferimento importante del settore venne inserita da Forbes Italia tra le principali protagoniste della business community nazionale. Aperta all’innovazione, è stata un’energica ambasciatrice del "Made in Italy" in giro per il mondo. Così la ricorda la direttrice del Tecnopolo di Mirandola, Barbara Bulgarelli. "E’ sempre stata una persona molto dinamica e anche curiosa tanto che aveva sviluppato una linea di prodotti naturali, di creme, di oli per la cura delle ferite. Appassionata al suo lavoro e intraprendente, era sempre pronta a salire sugli aerei girando il mondo per favorire lo sviluppo dei propri prodotti. Come Tecnopolo è stata coinvolta – ricorda Bulgarelli – anche in nostri progetti di ricerca a conferma del fatto che è sempre stata una persona interessata allo sviluppo. Si era rivolta a noi per analisi sui suoi prodotti". Laureata in lettere e lasciato molto presto l’insegnamento, nel 1985 ha creato insieme al marito il nucleo originario di Ri.Mes, che allora si chiamava Ram. Divenuta poi Ri.Mes nel 1988, l’azienda dietro suo impulso ha conosciuto una ininterrotta crescita fino a costituire una realtà produttiva capace di un fatturato di 8,6 milioni di euro con una quarantina di maestranze. "Nora – spiega un consulente direzionale – era lo spirito di questa azienda. E’ quella che l’ha creata, l’ha portata avanti". Da sempre, all’amore per il suo lavoro, ha affiancato una trascinante passione per il tango e una forte vocazione alla solidarietà tanto che nel 2018 la sua azienda regalò ai dipendenti un ciclo di trattamenti kinesiologici e, recentemente, di fronte al dramma delle guerra in Ucraina decise di donare alla Croce Rossa Italiana, che si sta occupando dei Centri di Accoglienza Profughi in fuga dall’Ucraina, ingenti quantità della sua medicazione avanzata a base vegetale Hyperoil. "Nora – ricorda l’ingegner Paolo Poggioli con cui la Gorni condivise la nascita di Consobiomed – era una donna forte, in gamba molto attiva". Condoglianze dal Comune di Mirandola: "Aveva un inesauribile spirito propositivo"

Alberto Greco