Addio l’otorino Ruggero Balli. Cordoglio del Policlinico

La direzione generale dell’Aou di Modena si unisce al cordoglio dei familiari, dei colleghi e della comunità scientifica per la scomparsa del prof Ruggero Balli, tra i grandi dell’Otorinolarigoiatria del Policlinico e della Sanità modenese e nazionale. Laureato con lode in Medicina e Chirurgia all’Università di Modena nel 1958, si è specializzato in Otorinolaringoiatria presso la Clinica dell’Università di Bologna nel 1961 e in Audiologia presso l’Istituto di Audiologia dell’Università di Milano nel 1982. Ha diretto la Sezione di Otorinolaringologia del Dipartimento di Patologia Neuropsicosensoriale dell’Università di Modena dal 1996, con la qualifica anche di Primario della Divisione di Otorinolaringologia del Policlinico di Modena dal 1998. L’attività pratica si compendia nell’aver seguito i pazienti ricoverati in Clinica e nell’aver praticato oltre 18500 interventi della specialità fra i quali hanno particolare rilievo quelli di otomicrochirurgia e le tireoplastiche introdotte per la prima volta nel nostro Paese.