"Addio Luigi, volontario Auser Uomo generoso e ricco di idee"

A dare l’annuncio alla comunità è stata la stessa sindaca Tania Meschiari attraverso un post su Facebook. Bomporto da giovedì pomeriggio alle 18,30 ha perso Luigi Di Conza, una figura che localmente, anche se si era trasferito nel modenese solo nel 1993 da Ortanova (Foggia), era molto conosciuto per essere stato a lungo, fino a quando la salute glielo ha consentito, coordinatore locale di Auser. "Con immenso dispiacere ho appreso del suo decesso" ha scritto la sindaca. "Ci siamo conosciuti – racconta Meschiari – nel 2009 quando, appena nominata assessore, ho cercato di organizzare il Piedibus. Da quel momento non abbiamo più smesso di collaborare a tantissimi progetti per le scuole. Era sempre pieno di idee. Gli piaceva coinvolgere i ragazzi in attività come lo sport, il canto o il ballo per dar loro delle possibilità di svago ma anche per affidargli piccole responsabilità e tenerli impegnati". Aveva lasciato il paese d’origine per raggiungere i figli e si era fatto assumere da una azienda di Limidi di Soliera che produceva macchinari per il legno. "Per necessità – ricorda il figlio Antonio – era venuto in contatto con Auser, avvalendosi dei loro Servizi e una volta andato in pensione ha dedicato loro la sua vita". È deceduto nella sua abitazione circondato dall’affetto di tutta la famiglia. Ma dalle testimonianze raccolte la sua casa era oltre le mura domestiche. Aveva 75 anni. "Quando pensavo a qualche iniziativa di raccolta fondi, - ci dice la sindaca - lui aveva sempre il modo per trovare altri volontari e realizzare quello che gli chiedevo. Quando si poneva un obiettivo, riusciva sempre a raggiungerlo. Lo consideravo un po‘ come il nonno che non avevo più perché lui non perdeva mai occasione per dimostrarmi la stima che provava nei miei confronti e quando era necessario non mancava di farmi notare dove stavo sbagliando. Ma non mi ha mai fatto mancare il suo supporto".

A lui si deve il gemellaggio stretto da Bomporto col comune di Mola di Bari, che fece giungere aiuti dopo il terremoto, la realizzazione di Auser Verde, l’organizzazione di un gruppo locale di ragazzi che fanno serate benefiche, la nascita di una squadra di calcio a 5 di giovani, oltre a tante altre attività di raccolta fondi in favore delle scuole. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio con partenza da Terracielo di Modena alle 14.30 e celebrazione della messa alle 15 nella chiesa parrocchiale di Bomporto.

Alberto Greco