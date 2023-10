Addio Mario Boni, padre del Picchio rosso

"La mia idea sarebbe quella di far rinascere la discoteca, ma nelle logiche e nelle dimensioni richieste oggi dal mercato. E sto cercando un locale che possa fare al caso". Non l’ha trovato in tempo, il locale ‘giusto’, il Cavalier Mario Boni, già creatore del ‘Picchio Rosso’ e non solo, ed ‘inventore’ del divertimento by nght nel distretto ceramico.

La frase di apertura l’aveva affidata alle cronache nel 2019, quando 84 anni non gli avevano tolto la voglia di mettersi alla prova, divertirsi e divertire quella ‘tribù che balla’ che ha riempito, anche grazie a lui, le piste da ballo già da metà anni Sessanta. Erano altri anni, e tutt’altra atmosfera: si lavorava tanto e ci si divertiva meno, e quella giovanile era una nebulosa che Boni lesse alla perfezione, dandole spazio e trasformando quella che lui chiamava la ‘tradizione del ballo’ in altro. Boni resta indissolubilmente legato al Picchio Rosso, disco-tempio di Formigine, ma più in generale si inventò quel che non c’era partendo proprio da Sassuolo, dove era nato e dove era imprenditore edile.

"Trovammo il terreno che ci serviva nel 1965, costruimmo e aprimmo, nel 1966, il ‘Poker Danze’: eravamo – ha raccontato a Lorenzo Immovilli in ‘Disco Emilia’ - ignoranti nel settore ma abbiamo fatto una cosa molto seguita. Non c’era concorrenza, e in un certo senso era più facile". Vero, ma Boni ci mise molto del suo, a livello di intuizioni, nel far decollare le ‘notti’: sua l’idea di non far pagare le donne, sua quella di aggiungere alle serate e al pomeriggio del weekend il giovedi. Dopo Sassuolo apre, nel 1967, il Picchio Verde, Boni, che fa il botto con il Picchio Rosso. Il locale inaugura a marzo 1976, e un anno dopo esce la ‘Febbre del sabato sera’ che cambia tutto. Prima erano balli da orchestra, magari serate impreziosite da star di ieri e di oggi, da Mina alla Carrà, a Vasco Rossi, ma "con Saturday night fever è ‘partita’ – ricordava Boni - la discoteca". Il resto è storia (negli anni ’80 apre il Piccadilly Stryx a Sassuolo) che Boni scrive da protagonista, fino a quando il terzo millennio non cambia le mode. Ma ‘le tracce di Mario – si legge su uno dei tanti messaggi di cordoglio social e del Picchio rimarranno a lungo’. Le ultime quelle lasciate in occasione dei ‘Remember’ che Boni non mancava di organizzare nelle piazze del distretto, a far ballare con i suoi dj, ora come allora, il popolo della notte.

Tra i tantissimi ricordi anche quelli dei sindaci di Sassuolo ("un amico di tanti sassolesi", ha scritto Menani) e Formigine, con Maria Costi che lo definisce "un grande innovatore del mondo del divertimento che rimarrà sempre legato alla nostra città". I funerali dell’imprenditore si terranno lunedi mattina alle 10,30 presso il Duomo di San Giorgio.

Stefano Fogliani