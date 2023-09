"Addio Mirco, ora vivi nella luce infinita"

"Mirco è stato sbalzato dal buio nella notte alla luce senza fine". Con questa frase durante l’omelia il vescovo emerito di Forlì Bertinoro, don Lino Pizzi che ha celebrato la messa, ha dato la risposta allo striscione in cui campeggiava la scritta "sempre con noi" appeso, dai tantissimi amici che non hanno voluto mancare nel momento del triste addio all’amico di sempre, fuori dalla chiesa di Rivara.

Mirco Maccaferri era deceduto domenica notte, dopo aver perso il controllo della sua Bmv sulla provinciale 468, a Massa finalese finendo la corsa contro un platano. La capienza del tempio non è stata sufficiente a contenere i centinaia di presenti. Il rito funebre, con tanto di schermi e diretta streaming allestiti nel giardino e all’interno dell’attigua scuola materna, è stato seguito da innumerevoli presenti. Un gran numero di amici ha partecipato indossando la stessa maglietta con la scritta sulle spalle: ’Ciao Mirco sempre nei nostri cuori’ e sul petto stampata foto di Mirco. Presenti tutti i colleghi di lavoro della VF Costruzioni azienda in cui Mirco era responsabile di produzione dal 2014, tra cui la responsabile amministrativa Elisabetta Pecorari. È toccato così al vescovo emerito Lino Pizzi, originario del paese, cercare di trovare la sinesi e una ragione al triste ritrovo intorno alla bara di Mirco: "Quasi sette mesi fa eravamo qui a dare l’estremo saluto alla nonna Mariarosa che aveva raggiunto quasi cento anni, oggi siamo qui per dare il saluto estremo a Mirco che nel prossimo mese avrebbe compito 26 anni ieri l’altro io ho compiuto 81 anni. Diverse età diversi numeri che ci pongono una serie di domande".

"Siamo abituati a valutare la vita dal numero degli anni e allora ci interroghiamo perché la nonna a quasi cento anni e Mirco a quasi ventisei…a questa chiamata sia a cento anni che a ventisei il giusto se muore anche prematuramente viene giudicato per come noi viviamo". Al termine le sorelle Agnese e Fabrizia con toccanti lettere hanno salutato il fratello. "Hai lasciato un vuoto incolmabile. Chi al tuo posto sarà la persona più sincera e diretta del mondo. La verità è che nessuno – ha detto in lacrime Agnese – prenderà mai il tuo posto…".

"Quella notte il cielo era limpidissimo e – ha ricordato commossa Fabrizia – la mamma ci ha detto di alzare gli occhi al cielo e ci ha detto di guardare quella stella che era proprio sulle nostre teste. Continuerai a vivere in noi Mirco, nella mamma, nel babbo, in Paolo, in Chiara Agnese e me…". Parole spesso interrotte dal pianto che hanno riempito di tristezza, commozione e lacrime i volti dei tantissimi presenti culminate con un lunghissimo applauso. Un lungo corteo, guidato dagli amici dietro lo striscione "sempre con noi", ha accompagnato Mirco fino al cimitero locale.

Flavio Viani