Addio Nives, storica titolare del bar Manzoni: "Ti portiamo nel cuore, ci mancherà il tuo sorriso"

Il suo sorriso, indimenticabile. Sempre dolce e familiare, per accogliere i clienti, o…meglio, gli amici del bar Manzoni, che si trova nell’omonima via. La morte di Nives Ascari, per oltre trent’anni titolare dell’esercizio commerciale, ha suscitato profondo cordoglio in città. "Ho lavorato per il bar Manzoni per tanti anni gestendo la parte musicale e di ‘intrattenimento‘ – ricorda Daniele ‘Bonny’ D’Incerti, noto dj carpigiano – e ho sempre trovato un clima accogliente e bello. Era ‘lavorare’, certo, ma mi sono sempre sentito in ‘famiglia’ e la morte di Nives mi ha profondamente addolorato. Nella sua riservatezza era una persona solare". Le esequie funebri si svolgeranno stamattina alle 9.30 nella chiesa di san Giuseppe Artigiano a Carpi. Molte, moltissime, le persone che stanno esprimendo manifestazioni di cordoglio e vicinanza alla famiglia di Nives e alla sua persona. "Ciao Nives, ti porto nel cuore", "Il sorriso con cui ci accoglievi resterà sempre nei nostri cuori. Mancherai, manchi già".

m.s.c.