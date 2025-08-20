"Addio Pagani, guidò lo sviluppo del paese"

Fiorano, 20 agosto 2025 – Un gravissimo lutto colpisce la comunità di Fiorano, togliendole uno dei suoi esponenti più conosciuti. Se ne è andato Egidio Pagani, prima assessore, poi sindaco – per cinque legislature, dall’alba degli anni Ottanta fino al terzo millennio – e per due mandati assessore in provincia. Fioranese purosangue e orgoglioso di esserlo, nato il 17 febbraio del 1950, si era diplomato al Fermi, salvo poi conseguire la laurea in economia a Bologna, dopo la pensione, tenendo fede ad un impegno che aveva preso con se stesso. La determinazione, del resto, non gli ha mai fatto difetto, come mai difetto gli ha fatto la volontà di impegnarsi nel pubblico.

Dirigente ACLI, di cui è stato segretario provinciale a metà degli anni Settanta, entrò in Giunta a Fiorano quando il sindaco era Roberto Giovani, come Assessore con deleghe a Scuola e Cultura e vi rimase un mandato. Eletto sindaco per cinque legislature, quando non ha potuto più essere rieletto, dal 2004 ha presieduto il consiglio comunale ed è diventato assessore provinciale. Dal 2004 al 2009 alla viabilità, edilizia e patrimonio, dal 2009 al 2014 ai lavori pubblici, strade, scuole, pianificazione territoriale e urbanistica. Fu proprio in quella veste che inaugurò, nel 2005, il tratto della Modena Sassuolo che ancora oggi ‘lega’ la Pedemontana al capoluogo e all’autostrada, per realizzare la quale si era speso, da Sindaco, con la passione e la determinazione che ne facevano, prima che un politico, un amministratore attento ai territori e alle loro esigenze. Negli ultimi anni si era dedicato agli studi per raggiungere la tanto desiderata laurea e, impegnato nell’associazionismo cittadino, aveva coordinato prima il progetto per realizzare il libro su Don Rino, poi quello da cui è nato il libro su Don Eligio, guidando anche il Comitato per la Pace e il Club Amici di Fiorano.

E’ stato inoltre socio fondatore del Circolo Nuraghe nel 1980, circolo che ha continuato a vederlo protagonista e oggi lo piange insieme a quella comunità cui Pagani era legato a doppio filo. La camera ardente è allestita presso Eterea Funeral Home a Sassuolo, oggi il Rosario presso il Santuario e domani, alle 10, il funerale. "Apprendo ora, mentre sono via qualche giorno, che è mancato Egidio Pagani", ha scritto il sindaco di Fiorano Marco Biagini, aggiungendo come "se oggi Fiorano ha, oltre al lavoro, anche una certa pace sociale e un’inclusione vera, è anche grazie al suo impegno: ha affrontato al meglio le fasi di sviluppo di un paese i cui abitanti sono triplicati in vent’anni. Grazie per il lavoro Egidio, e delle scelte forse non sempre condivise da tutti, ma mai banali e mai prive di quel piglio che ti distingueva".