Addio Paolo Montanari, colonna del calcio giovanile

L’animo ‘bonario’, aperto e generoso, e una parola gentile verso tutti. Queste le prime immagini che vengono alla mente nel ricordare Paolo Montanari, morto a 73 anni venerdì sera nella sua abitazione a causa di un malore. Montanari era una persona molto conosciuta in città sotto molteplici aspetti: lavorativo, sportivo, sociale.

Ha maturato molti decenni di esperienza nel campo assicurativo, e ancora collaborava con la Axa di Umberto Bartoli, suo amico fraterno. "Lo zio era molto noto anche a livello calcistico – ricorda il nipote, l’architetto Gian Luca Montanari –. Ha giocato nelle giovanili del Modena, seguendo le orme di suo padre, ed è per questo motivo che io, pur essendo carpigiano, sono tifoso del Modena, per il grande affetto che mi lega allo zio.

Inoltre, per anni, ha diretto le giovanili della Kennedy, dove io stesso giocavo, e accompagnava e sosteneva sempre i ragazzi. Lo zio era anche un grande tifoso dell’Inter e stava aspettando con ansia di vedere la finale di Champions League…".

"Era un personaggio strepitoso lo zio – prosegue Gian Luca, figlio del geometra Gianfranco Montanari che per anni ha lavorato alla Cassa di Risparmio di Carpi –. Non si poteva non amarlo. Era capace di regalare sorrisi anche nelle situazioni più difficili, sapeva trasmettere allegria e sicurezza; per non parlare della sua indiscussa abilità nel raccontare le barzellette.

Quante persone ha fatto ridere, era impareggiabile nel sapere unire l’ironia alla saggezza di vita. Mancherà, a noi, a tanti, perché lui davvero si è fatto volere bene".

Montanari era legatissimo alla nipote Angelica: "Il suo unico desiderio era vederla crescere e diventare grande", commenta l’amico Umberto Bartoli.

E’ stato proprio lui ieri mattina a ‘dare l’allarme’ dopo che Paolo non rispondeva al telefono: "C’eravamo sentiti verso le 20 di venerdì – racconta Bartoli – lui stava cucinando. Eravamo come fratelli. Non sentendolo stamattina (ieri per chi legge, ndr) sono andato a casa sua. A fronte del silenzio ho allertato il 118". In poco tempo in corso Fanti sono arrivati i Vigili del Fuoco che sono entrati nell’abitazione insieme ai sanitari ma purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare. "Per anni è stato un valido collaboratore del comitato Festa del Patrono – ricorda il cavaliere Adamo Neri – attento e sensibile ai bisogni della sua città". Da stamattina sarà possibile portare un saluto a Montanari a Terracielo a Modena: martedì alle 15 la salma sarà portata all’ara crematoria.

