Addio professor Guerzoni "Appassionato di storia ducale Grande impegno politico e civile"

di Stefano Marchetti

Un uomo colto, impegnato, innamorato di Modena e soprattutto della sua storia ducale: un sentimento di profonda commozione ha accompagnato la notizia della scomparsa del professor Pietro Guerzoni che fu anche vicesindaco e assessore all’Urbanistica con Germano Bulgarelli, fra il 1973 e il 1980. Guerzoni si è spento l’altro pomeriggio, a 92 anni di età: era notissimo negli ambienti della cultura modenese anche come fondatore della casa editrice Il Fiorino, una ‘creatura’ a cui ha dedicato 35 anni di attività.

Il professor Guerzoni è stato a lungo protagonista della vita modenese. Insegnante di Scienze naturali, fu preside all’istituto Enrico Fermi quando venne istituito nel 1957. Socialista, venne eletto in consiglio comunale nel 1970 e fu confermato nel ‘75: durante il suo assessorato, fu particolarmente attivo nel difendere la bellezza di Modena e del suo patrimonio architettonico in cui sentiva racchiusa la storia di questa città. Il suo impegno per la comunità si estese anche al volontariato: fu tra i fondatori della sezione locale della Croce Blu e del Wwf di Modena, e molto attivo anche con gli Amici della musica. Era presidente onorario della Fiap (Federazione italiana associazioni partigiane) e anche della sezione modenese dell’associazione Aeronautica. Ha collaborato con l’Istituto per la storia del Risorgimento. Nel 1988 creò il ‘Fiorino’, valorizzando le opere di decine di autori modenesi.

"Modena era sempre nel suo cuore. In particolare aveva una passione per la storia ducale che ha approfondito a lungo, con cura e passione. Amava profondamente la sua città", dice la moglie, la professoressa Lidia Righi, apprezzata ricercatrice e storica, a lungo collaboratrice del nostro giornale. "Pietro Guerzoni era una persona profonda, un autentico visionario ma con i piedi ben saldi nella città e il cuore nella comunità – lo ricorda il sindaco Gian Carlo Muzzarelli –. Fra noi c’era un rapporto di stima e una notevole sintonia, anche perché voleva bene a Modena ed era un vero e proprio galantuomo". Anche Fabio Poggi, presidente del consiglio comunale, si associa al cordoglio, sottolineando la passione civile e l’impegno politico di Pietro Guerzoni. "È stato amministratore capace e integerrimo, un cittadino esemplare e attento nell’impegno costante della nostra democrazia", aggiunge Giulia Manzini, presidente della delegazione Fiap di Modena. E anche noi ne ricordiamo il profilo coltissimo ma mai ostentato, il garbo e l’affettuosa cortesia. I funerali del professor Guerzoni si terranno questa mattina alle 11 nella chiesa di Sant’Agostino.