"Addio Riccardo Magri, storico ambulante"

Un sorriso aperto e sincero, l’empatia contagiosa, e l’innato desiderio di aiutare il prossimo. Così tutti ricordano Riccardo Magri, figura storica del mercato di Carpi, e non solo, che si è spento giovedì a 61 anni dopo una lunga malattia. Il suo banco al mercato ambulante di piazza Martiri era, infatti, uno di quelli storici: Riccardo era la terza generazione di un’attività iniziata oltre settanta anni fa. Aveva ereditato il banco dalla nonna che negli anni Cinquanta portava in piazza le reti da pesca, poi negli anni Ottanta era subentrato il padre con articoli per la casa, cui si è affiancato Riccardo. A piangerne scomparsa sono i tanti colleghi del mercato e tutti i cittadini che negli anni ne hanno apprezzato le qualità umane oltre che professionali. Già componente del Consiglio Anva Confesercenti di Modena, per tanti anni Riccardo Magri è stato attivo sia sul mercato che in associazione, fino alla fine dello scorso anno quando la malattia lo ha costretto a chiudere l’attività. "Un’anima bella e generosa, che si nutriva di bene – lo ricorda con commozione il collega e amico Alberto Guaitoli, già presidente Anva Confesercenti Modena –. Insieme abbiamo fondato il 13 marzo del 1997 ‘Carpi in Mercato’, con lo scopo di qualificare e sviluppare il mercato ambulante di Carpi e lui per molti anni ne è stato il presidente, promuovendo eventi artistici e culinari come anche il mercatino di Peter Pan per coinvolgere le scuole e fare conoscere il nostro mondo ai più piccoli, affiancati dalla Croce Rossa". "In occasione dei Mercati straordinari – prosegue Guaitoli – veniva sempre devoluta una quota in beneficenza alle associazioni di volontariato e c’è ancora una targa al reparto oncologico del Ramazzini che ricorda la nostra donazione all’Amo. Riccardo aveva un cuore enorme e pensava sempre alle persone in maggiore difficoltà: ogni anno decidevano a quale associazione di volontariato devolvere la nostra cifra, e ricordo quella volta in cui lui propose di aiutare una giovane mamma di Mirandola rimasta sola. Dopo pochi mesi lei ci ringraziò con una bellissima lettera che ancora conservo. Era attivo sia nel campo del lavoro che in quello dell’associazionismo, un autentico entusiasta che contagiava gli altri con la sua bontà. Manca già tanto". Cordoglio per la morte di Riccardo Magri è espresso anche da Anva Confesercenti Modena: "Riccardo si è sempre distinto per la sua generosità, nei confronti dei colleghi ma anche delle persone più sfortunate, facendosi spesso promotore di iniziative benefiche", afferma Paolo Panini, vice presidente di Anva Confesercenti Modena. Magri lascia la moglie e la figlia. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle 15.15 nella chiesa di San Bernardino Realino, con partenza dalle camere mortuarie dell’ospedale di Carpi.

Maria Silvia Cabri