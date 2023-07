Addio Sergio, ’enciclopedia’ musicale Per 40 anni ha gestito il Sound Up

"Il nostro Sergio, un secondo papà per tanti di noi… Ciao Sergio, fai a modo lassù e metti della buona musica". Ha suscitato molta commozione in città la notizia della morte di Sergio Pohlen, 75 anni, venuto a mancare lunedì mattina. Con lui se ne va una parte della storia di Carpi: quella amante della musica ‘di un tempo’, quella nostalgica dei vinili e delle lunghe conversazioni sul tema e su molto altro. Sergio con la moglie Mariella D’Addio, ha gestito per 40 anni lo storico negozio di musica ‘Sound Up’, in corso Alberto Pio, che hanno chiuso nel 2020. "E’ venuta a mancare una persona a me molto cara, un vero amico – afferma con emozione Sandro Croci –. Per me è stato come perdere di nuovo mio padre. Non dimenticherò mai le infinite chiacchierate nel suo negozio di dischi, tutti i suoi consigli musicali e non solo, le risate fatte insieme. Sono tanti i ricordi: dalla prima volta che ho messo piede al mitico Digital Sound 36 anni fa circa, a quando purtroppo si sono chiusi i battenti. Amico mio voglio ricordarti così, esattamente come quando ci si trovava la sera nel tuo negozio per parlare, per poi concludere con un buon caffè. Con te ho capito il vero significato della musica. Grazie a te ho conosciuto amici e persone meravigliose, mi mancherai tantissimo". "Sergio era l’uomo del caffè macchiato alle 19.30 – ricorda con affetto Paolo Bonaccini del bar Galleria –. E se non passava lui da me glielo allungavo io in negozio! Una bella persona con la quale si parlava volentieri, di musica e non solo". "Con lui se ne va un punto di riferimento della musica carpigiana – prosegue Mauro D’Orazi, attento conoscitore della storia di Carpi – l’ultimo baluardo di una dimensione che si è andata perdendo. Qualsiasi cosa a livello musicale tu cercassi, Sergio e Mariella te la trovavano". Tantissimi i messaggi di cordoglio e di ricordo di Sergio: "Ci ha lasciato un uomo buono e che ne sapeva davvero tanto di musica. Quante ore passate dentro al negozio di dischi suo e di sua moglie"; "Il loro era un piccolo negozio pieno d’amore per la musica"; "Competente, appassionato, generoso, buono. Un piacere averlo conosciuto".

I funerali, curati dalle onoranze Elide, si sono svolti ieri: oltre alla moglie Mariella, Sergio lascia la figlia Sarah e gli amati nipotini.

Maria Silvia Cabri