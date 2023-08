Addio Silvana, amata maestra e automobilista da record

La città della bilancia perde un pezzo di storia con la scomparsa di Silvana Ruggerini, molto conosciuta per la sua professione di insegnante svolta per oltre tre decenni alle scuole elementari di Campogalliano; si è spenta mercoledì scorso a 95 anni all’ospedale di Baggiovara.

Nata nella frazione di Fontana, nel comune di Rubiera (Reggio Emilia) nel 1927 e sorella di Gianni Ruggerini, fondatore della Ruggerini Motori, in seguito si è trasferita a Campogalliano sposando il commendatore Sergio Campana; Silvana era una persona stimata e molto apprezzata sia per la dedizione all’insegnamento (36 anni in cattedra) ed alla formazione dei propri scolari che per il suo carattere generoso e disponibile.

Insegnante premurosa e diligente, era capace di portare i compiti ai propri alunni anche in ospedale, se qualcuno per qualche ragione si faceva male.

Non era raro vederla ancora oggi assieme ai suoi ex alunni, proprio a testimonianza di quanto era ben voluta.

Automobilista modello, nonna anche del pilota modenese Sergio Campana, Silvana Ruggerini era stata premiata dalla propria assicurazione per essere arrivata all’età di 93 anni senza aver mai causato o subito incidenti stradali.

I funerali si svolgeranno a Campogalliano lunedì 21 agosto alle ore 9.30 presso la Chiesa Parrocchiale di S.Orsola.

Giampaolo Grimaldi