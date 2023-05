Addio Toselli, pallavolo in lutto "Persona seria, onesta e divertente"

Si spento a 64 anni Lorenzo Toselli, sanfeliciano doc, protagonista dello sport locale, prima nel calcio, poi nella pallavolo. "Il suo nome – lo ricordano dalla società Pallavolo Unione 90 di san Felice – vuol dire serietà, onestà e divertimento". Nella pallavolo giallonera è entrato grazie ai due amici e colleghi di lavoro Gabriele Giovenzana e Carlo Ferrari, alla fine degli anni ‘80. "Tante sono le giocatrici su cui Lorenzo ha puntato, tanti sono gli allenatori e allenatrici a cui Lorenzo ha dato la fiducia che nessuno avrebbe il coraggio di dare, e poche volte ha sbagliato". Serviva un tavolo particolare per allenare? "Ecco, Lorenzo te lo costruiva. Dovevi riparare in emergenza la rete? Ecco, Lorenzo la riparava. Ti meritivavi una strigliata? Ci pensava Lorenzo. Lui era così, tu sapevi che Lorenzo c’era, sempre e comunque, e lui ci metteva la faccia".

A proposito della serietà, "se venivi chiamato da Toselli, sapevi che aveva una proposta seria. Sapevi che saresti andato all’Unione 90 di San Felice dove dovevi adempiere al tuo dovere con dedizione, perché te lo chiedeva Lorenzo". Quanto all’onestà, "con Toselli non potevi permetterti bugie e prese in giro, perché Lorenzo era onesto, e all’Unione 90 tu non potevi fare diversamente". D’altronde con Toselli ti divertivi pure: "Dentro e fuori dalla palestra". Quarantanni sono lunghi. Dolori e gioie, sconfitte e vittorie, pianti e risate. Lorenzo, amico, collega, confidente, ci mancherai".