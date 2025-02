"Aderire alla campagna per il rafforzamento dell’Onu"

Aderire alla Campagna per il rafforzamento e la democratizzazione dell’Onu promossa in occasione dell’80° anniversario della nascita delle Nazioni Unite (1945- 2025), che culminerà in ottobre con l’Assemblea dell’Onu dei Popoli e la Marcia Perugia-Assisi della pace e della fraternità. Ma anche istituire un riconoscimento civico in favore dei cittadini italiani e stranieri che si siano distinti nell’ambito della pace e della giustizia. È quanto chiede il Consiglio comunale di Modena all’Amministrazione comunale attraverso l’approvazione della mozione sulla Giornata dei diritti umani illustrata da Grazia Baracchi (Spazio democratico) e firmata anche da Avs, Pd, M5s, Pri-Azione-Sl, Modena civica, Lega Modena e Modena per Modena. Oltre ai proponenti, si è espressa a favore della mozione anche FI, mentre si sono astenuti Fratelli d’Italia e Modena in ascolto. Il documento chiede, inoltre, di invitare e ospitare a Modena uno dei rappresentanti dei Popoli che parteciperanno all’Assemblea, di collaborare alla realizzazione del programma di attività 2024-2026 del Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani e "di promuovere azioni comunali in favore della pace e della cooperazione internazionale sostenendo e rafforzando la rete delle associazioni e dei soggetti impegnati in città sui temi del dialogo e della pace, anche attraverso la partecipazione a bandi e progetti europei e regionali".

Aprendo il dibattito, per il Pd, il consigliere Luca Barbari ha evidenziato il ruolo di stimolo che il Comune può ricoprire "affinché siano sempre di più i progetti nelle scuole e all’Università sui temi dei diritti umani" e ha proposto, una volta attuata la mozione, che venga dato all’ex consigliere Vittorio Reggiani il riconoscimento civico come operatore di pace. Per Alberto Bignardi, che ha ricordato tra i diritti negati in molte parti del mondo anche quelli delle comunità Lgbtq+, "la mozione è un atto di responsabilità e di visione che riconosce un ruolo centrale alle Nazioni Unite e alla cooperazione internazionale per garantire un futuro più giusto, pacifico e inclusivo".

Si è detto d’accordo sulla proposta del riconoscimento a Reggiani anche Giovanni Silingardi del M5s, che ha sottolineato come la mozione inviti a continuare a perseguire i valori della pace e dei diritti umani: "La pace non può essere considerata utopia e con questa istanza esprimiamo con convinzione che bisogna credere in questo percorso quotidiano."