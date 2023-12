Adesca una minore, scatta l’arresto

Martedì sera i Carabinieri hanno eseguito l’ordinanza di custodia in carcere di un uomo, imputato di violenza sessuale ai danni di una minore, in sostituzione della misura degli arresti domiciliari alla quale si trovava già sottoposto dal 2021 in attesa del processo d’Appello.

La misura è scaturita a seguito della denuncia della persona offesa, che una mattina del mese di novembre, un giorno prima della celebrazione dell’udienza d’Appello, ha visto l’uomo attenderla ad una fermata dell’autobus poco distante la sua abitazione, che le faceva cenno di raggiungerlo.

Era dunque ’evaso’ dai domiciliari: ora è in cella.