Il sito d’incontri, poi la trappola: invitati a casa delle vittime, le rapinavano

Modena, 19 agosto 2025 – Prendevano contatti con le vittime attraverso un sito di incontri on line, si facevano invitare nelle loro abitazioni, poi le minacciavano, colpivano e derubavano. Questo il modus operandi di due cittadini moldavi di 28 e 24 anni, che ora si trovano in carcere dopo le indagini della polizia.

Sono accusati di rapina aggravata e lesioni personali, i due moldavi sono stati incastrati dalle indagini della polizia, seguite a due distinti episodi, risalenti rispettivamente al 13 maggio a Modena e al 14 a Carpi.

In entrambe le circostanze, dopo aver preso contatti con le vittime attraverso un sito di incontri on line per soli uomini ed averne guadagnato la fiducia, gli indagati si erano fatti invitare a casa.

Una volta all’interno delle abitazioni, li avevano colpiti, minacciandoli con l'utilizzo di coltelli fino a costringerli a consegnare loro denaro contante e oggetti di valore.

La minuziosa attività investigativa condotta dai poliziotti del Commissariato di polizia di Carpi e della Squadra Mobile di Modena, ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti.