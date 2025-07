"Adesso è finito il tempo degli scaricabarili"

La Corte dei Conti ha confermato ciò che Fratelli d’Italia ha sempre sostenuto: Seta SpA, in quanto società a partecipazione interamente pubblica, deve essere pienamente assoggettata alle regole previste dal Testo unico sulle società partecipate. Una presa di posizione chiara e inequivocabile, che smonta anni di ambiguità e scaricabarile da parte delle amministrazioni di centrosinistra". La considerazione è di Ferdinando Pulitanò, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, presidente provinciale del partito a Modena e consigliere comunale a Modena.

"Il trasporto pubblico modenese – prosegue Pulitanò – continua a navigare in acque torbide. È inaccettabile che una società come Seta, la cui governance dovrebbe essere chiaramente in mano agli enti pubblici locali, sia stata di fatto ostaggio di logiche opache e interessi distorti. Lo avevamo denunciato con forza, anche alla luce della presenza di Tper, che insieme ad Herm, società partecipata da Tper detiene il 49% del capitale è quotata in Borsa a Dublino, tra i soci con il 49%: una situazione che ha impedito un controllo trasparente ed efficace da parte dei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Piacenza".

La Corte dei Conti mette nero su bianco "che la natura pubblica omogenea dei soci di Seta impone l’adeguamento della società alle regole del Tusp. È altrettanto significativo che la stessa Corte abbia invitato esplicitamente il Comune di Modena a farsi promotore dell’adeguamento dell’assetto gestionale e operativo. Un invito che suona come una vera e propria diffida politica e istituzionale: il Comune non può più restare a guardare".

Per Pulitanò "chi ha governato finora ha permesso che si perpetuasse un sistema che ha penalizzato cittadini e lavoratori: autobus vecchi, corse tagliate, personale in difficoltà, sicurezza trascurata. Una situazione indegna e vergognosa per un servizio pubblico essenziale".