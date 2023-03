Adolescenti condizionati dai cantanti di oggi Ma il ’vecchio’ rock non passa mai di moda

La musica rock: una moda che non passa di moda. Gli adolescenti si lasciano sempre più condizionare dalle idee o dai messaggi che i cantanti diffondono coi loro testi e le loro performance.

Tale fenomeno è tuttavia ricorrente: basti pensare che già i Beatles, più di 50 anni fa, fecero un enorme successo e rivoluzionarono completamente il modo di vestirsi, sia maschile che femminile, semplicemente passando da uno stile molto raffinato ad uno più informale.

Fu in particolare dagli anni ‘70 che il rock, sia quello soft di Beatles, Pink Floyd e Queen e l’hard rock rappresentato dai Genesis, dai Metallica e dagli AcDc, iniziò ad influenzare notevolmente anche il linguaggio, il modo di ballare e di atteggiarsi della stragrande maggioranza dei giovani, dall’America all’Europa. Oggi il rock non è più così in voga, i giovani preferiscono altri generi come il rap, il trap e il pop.

Il rock, ormai da anni, ha subito una forte battuta d’arresto, anche se è ancora uno stile musicale diffuso. Nonostante l’imporsi di nuovi generi musicali, infatti, moltissime persone, ormai adulte, ritengono che la musica rock sia migliore di questi nuovi generi perché quei testi contenevano messaggi profondi e universali, come il sentimento di ribellione, che poco appare nei testi di oggi.

Questi ultimi contengono molte imprecazioni, a differenza del rock nel quale regna un lessico più morigerato.

Le musiche recenti presentano un ritmo musicale ricorrente e ripetitivo, pressoché identico per ogni canzone, mentre nel rock si incontrano ritmi musicali completamente diversi tra loro. Infine, a differenza del rock, è data sempre meno importanza agli strumenti musicali. Sono dunque questi i motivi per cui, a differenza dei nuovi generi, il rock rappresenta ancora una buona alternativa musicale, sia dal punto di vista qualitativo sia per il suo significato.

Federico Funghetti

Vittorio Pincelli

Disegno di Sofia Casini