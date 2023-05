Adolescenti, confronto sugli Hikikomori

Dopo le esperienze di Castelfranco Emilia e Carpi, sabato 6 maggio l’iniziativa ’CollaborAzioni’ fa tappa anche a Modena. L’incontro, rivolto a famiglie, insegnanti, operatori sanitari e sociali, scolastici e cittadini, sarà un’occasione per confrontarsi sul tema del rapporto scuola-famiglia, il disagio adolescenziale, in particolare il fenomeno del ’Ritiro sociale’ (il cosiddetto fenomeno degli Hikikomori), che interessa tanti giovani ‘eremiti’ anche sul nostro territorio, al punto di diventare oggetto di un percorso formativo di approfondimento e prevenzione fortemente voluto dall’Azienda USL di Modena, che due anni fa ha lanciato il progetto RI-SO.

L’incontro gratuito di domani, in programma dalle 15.30 alle 18.30, al Centro per le Famiglie di Modena in via del Gambero 77, si concentrerà sulla storia di una ragazza di nome Letizia con il coinvolgimento diretto dei presenti. L’appuntamento – organizzato dall’Ausl di Modena – vedrà l’intervento di Rossella Benedicenti (nella foto), referente dell’Area centro del progetto Ri-So per l’Ausl di Modena, Silvia Spallanzani, referente del Progetto Tu.To.R del Gruppo Ceis, e Marcella Stermieri ed Elena Giusti del Centro per le Famiglie.

Per partecipare all’incontro è consigliabile l’iscrizione al seguente link: https:forms.glekLtdJkPLWg4skEp18

Ma cos’è il ’Ritiro sociale’? "È una manifestazione di sofferenza sempre più diffusa tra gli adolescenti che tendono a ridurre sempre più le relazioni amicali e nel tempo anche la frequentazione dei contesti sociali e scolastici per arrivare, talvolta, a rinchiudersi nella loro stanza. I contatti con persone reali sono spesso sostituiti con una frenetica attività sul web che include la dedizione a videogiochi, la visione di film e una serie di contatti virtuali".